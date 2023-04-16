Російські війська обстріляли три громади на Сумщині, - ОВА
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Протягом 16 квітня росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних громад – Великописарівської, Білопільської та Шалигинської. Зафіксовано 16 прильотів з мінометів та артилерії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА.
Зазначається, що під обстріли потрапили:
- Шалигинська громада: ворог бив з артилерії по території громади – 3 прильоти.
- Великописарівська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.
- Білопільська громада: 7 прильотів з САУ.
Як зауважили в ОВА, на щастя, без втрат та руйнувань.