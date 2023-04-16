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Війну Росії проти України спричинили "рішення, прийняті двома країнами", - президент Бразилії Лула да Сілва

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Війну Росії проти України спричинили "рішення, прийняті двома країнами", - президент Бразилії Лула да Сілва
Володимир Путін не виступає з жодними ініціативами, щоб зупинити війну, як і Володимир Зеленський.

На цьому наголосив президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, перебуваючи з візитом в Об’єднаних Арабських Еміратах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на France24.

Він наголосив, що причиною війни стали "рішення, прийняті двома країнами".

"Президент Путін не виступає з жодними ініціативами, щоб зупинити війну. Зеленський від України не виступає з жодними ініціативами, щоб зупинити війну", - заявив Лула да Сілва.

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Він також переконаний, що Європа та США допомагають "продовжувати війну".

"Європа та США продовжують робити свій внесок у продовження війни. Тож вони мають сісти за стіл і сказати: "Цього достатньо", - сказав президент Бразилії.

Топ коментарі

  • Rino Rino
    І ніяк ця мавпа тупа не уйметься..
  • Viktor Гайдук
    Иди ламбаду танцуй, ***** мохнатая!
  • Харьков Сумской
    Вгомоніть цього політичного аналітика...
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