Війну Росії проти України спричинили "рішення, прийняті двома країнами", - президент Бразилії Лула да Сілва
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Володимир Путін не виступає з жодними ініціативами, щоб зупинити війну, як і Володимир Зеленський.
На цьому наголосив президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, перебуваючи з візитом в Об’єднаних Арабських Еміратах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на France24.
Він наголосив, що причиною війни стали "рішення, прийняті двома країнами".
"Президент Путін не виступає з жодними ініціативами, щоб зупинити війну. Зеленський від України не виступає з жодними ініціативами, щоб зупинити війну", - заявив Лула да Сілва.
Він також переконаний, що Європа та США допомагають "продовжувати війну".
"Європа та США продовжують робити свій внесок у продовження війни. Тож вони мають сісти за стіл і сказати: "Цього достатньо", - сказав президент Бразилії.