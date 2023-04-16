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Росіяни продовжують зазнавати значних втрат - тільки в одній школі на Запоріжжі розмістили 100 поранених окупантів, - Генштаб

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Росіяни продовжують зазнавати значних втрат - тільки в одній школі на Запоріжжі розмістили 100 поранених окупантів, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо втрат російських окупантів на південному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат. Всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими загарбниками. Внаслідок цього противник використовує цивільні навчальні заклади тимчасово заховплених територій у власних цілях.

Так, в населеному пункті Високе Запорізької області, спортивний зал місцевої школи окупанти облаштували під військовий шпиталь. Медичні послуги надаються виключно російським військовослужбовцям. Станом на 15 квітня на лікуванні перебувало близько 100 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості", - зазначається у повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
  • Амедов Ринат
  • Амедов Ринат
    Ты не согласен с этим комментарием, тебе что орков жалко.
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