Путін та керівник міноборони Китаю Лі Шанфу обговорили питання військового співробітництва

Президент Росії Володимир Путін провів робочу зустріч із членом Держради КНР, міністром оборони країни Лі Шанфу.

Як інформє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами Путіна, для Росії "досить продуктивно пройшов нещодавній візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна". Це, на думку президента рф, "позитивно вплинуло на відносини РФ і Китаю і вони почали інтенсивний розвиток за всіма напрямками, зокрема по лінії військових відомств".

"Між нашими країнами в усіх напрямках йде дуже хороший розвиток відносин, в економіці, соціальній, культурній та освітній галузі та по лінії військових відомств", – сказав Путін.

За словами російського лідера, зараз росія і Китай "регулярно обмінюються корисною інформацією по лінії військових відомств. Країни також проводять спільні навчання... військове співробітництво РФ і Китаю – є одним із найважливіших напрямів, який зміцнює стратегічні відносини двох країн".

Міністр оборони КНР зі свого боку заявив, що співпраця Китаю і Росії "розвивається дуже добре і робить внесок у забезпечення регіональної безпеки". Він також підкреслив, що Росія стала першою країною його відвідин після того, як його призначили на посаду міністра оборони Китаю.

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