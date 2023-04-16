Іран засудив військових, яких визнали винними за збиття літака МАУ в 2020 році - найбільший термін - 10 років

Іран засудив 10 військовослужбовців до тюремного ув’язнення за звинуваченням у причетності до збиття українського авіалайнера у 2020 році, в результаті якого загинули 176 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода

Видання 16 квітня повідомило, що одного командира засудили до 10 років ув'язнення, а дев'ять інших отримали терміни від одного до трьох років.

"Розгляд цієї справи був одним з найбільш важливих, делікатних і складних судових процесів за останні кілька років в країні", - йдеться на сайті.

Зазначається, що дії командира, який керував збиттям літака, "були зумовлені його незнанням ситуації і помилковим переконанням у тому, що виявлена ціль була ворожою".

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Командир зенітно-ракетного комплексу "Тор М-1" "випустив дві ракети" по авіалайнеру "всупереч наказу" і без отримання дозволу, йдеться в повідомленні.

Водночас імена жодного з обвинувачених не називаються.

"З огляду на масштаби впливу і наслідки цієї події, головний обвинувачений був засуджений до максимального покарання", - написало видання.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".

21 листопада 2021 року в Ірані військовий суд почав розглядати справу щодо збиття літака МАУ.