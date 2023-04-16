Загарбники обстріляли Запорізьку область, пошкодивши дачні будинки, - ОВА

У неділю, 16 квітня, російські військові знову обстрілювали території Запорізької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у інформації голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"Окупанти продовжують тероризувати мирних жителів Запорізької області Ввечері ворог підступно атакував дачні будинки. Вибиті шибки, потрощені фасади, автівки", – повідомив Малашко.

За даними глави ОВА, в результаті обстрілів армії РФ обійшлось без жертв.

Наразі, за його словами, всі профільні служби працюють на місці прильоту: ліквідовують наслідки атаки та фіксують черговий воєнний злочин РФ.

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