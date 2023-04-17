Внаслідок військових сутичок в Судані загинули співробітники ООН. Гутерріш вимагає покарати винних
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє AP.
За інформацією профспілки лікарів, під час зіткнень у столиці країни Хартумі загинули щонайменше троє мирних мешканців, десятки поранених.
"Жорстокі бої спалахнули в суботу в столиці Судану між військовими та потужними воєнізованими силами країни, що викликало побоювання щодо ширшого конфлікту в охопленій хаосом країні", – зазначає видання АP.
Пізніше у своїй заяві директорка WFP Сінді Маккейн заявила , що серед загиблих під час сутичок між армією та воєнізованими силами швидкої підтримки Судану (RSF) виявили тіла трьох співробітників Всесвітньої продовольчої програми (WFP) при ООН, а ще двоє отримали поранення.
"Я обурена трагічною смертю трьох співробітників WFP у суботу, 15 квітня, під час сутичок в Кабкабії, Північний Дарфур, під час виконання своїх обов’язків з порятунку життя на передовій глобальної кризи голоду. У тому ж інциденті постраждали також двоє співробітників WFP", – заявила вона.
За словами Маккейн, гуманітарні працівники є нейтральними і "ніколи не мають бути мішенню".
В свою чергу, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відреагував на загибель співробітників організації під час бойових дій в Судані між армією та силами швидкого реагування.
"Жахливо. Сутички, які тривають у Судані, призвели до загибелі та поранень цивільних осіб, у тому числі трьох наших колег, які загинули під час виконання роботи. Винні мають бути негайно притягнуті до відповідальності", – написав він у твіттері.