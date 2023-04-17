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Окупанти на Херсонщині заявляють, що будуть депортувати українців, які до 1 червня не отримають російський паспорт, - Генштаб

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Окупанти на Херсонщині заявляють, що будуть депортувати українців, які до 1 червня не отримають російський паспорт, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив  інформацію щодо примусової паспортизації громадян України на окупованій Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятих територій України. Зокрема, в населеному пункті Таврія Херсонської області, загарбники активно здійснюють будинковий обхід місцевих мешканців, з метою перевірки наявності російського паспорта. Громадянам України, які не отримали російський паспорт, повідомлено, що у разі неоформлення документів до 1 червня, таку особу буде депортовано з конфіскацією усього особистого майна", - зазначається у повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Drbest Good b5ca3e0b
    Всі їх « фортифікації» до одного місця.

    Коли вони почнуть тікати, а вони вже готові, то будуть робити це дуже швидко.

    Коли впав СРСР це теж було «зненацька».
    Так буде і с путінським режимом
  • Панас Стець 477f2171
    депортація по раша-фашистськи, це як??? в кацапію, Америку, чи Європу???
  • Ан Мур
    депортувати, я так розумію, вони збираються в Ямалоненецьк чи в Саху.
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