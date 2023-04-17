Окупанти на Херсонщині заявляють, що будуть депортувати українців, які до 1 червня не отримають російський паспорт, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо примусової паспортизації громадян України на окупованій Херсонщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятих територій України. Зокрема, в населеному пункті Таврія Херсонської області, загарбники активно здійснюють будинковий обхід місцевих мешканців, з метою перевірки наявності російського паспорта. Громадянам України, які не отримали російський паспорт, повідомлено, що у разі неоформлення документів до 1 червня, таку особу буде депортовано з конфіскацією усього особистого майна", - зазначається у повідомленні.