Авіація та артилерія ЗСУ протягом 16 квітня уразили 6 районів зосередження ворога, 2 ЗРК, 3 склади та пункт управління, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російським окупантам протягом 16 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів. Наші захисники збили 4 ворожих БпЛА (2 - типу "Орлан-10", 1 розвідувальний "Елерон" та 1 дрон-камікадзе "Ланцет").

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів та 2 склади боєприпасів противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 15 квітня авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по 8 районах скупчення ворога, складу боєприпасів, РЛС та ЗРК, - Генштаб