Україна вже повернула додому 2235 військовополонених, - Маляр

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Головне управління розвідки МО у співпраці з Офісом Президента від початку повномасштабного вторгнення повернули в Україну 2235 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила у Телеграмі.

"Обмін та поводження з військовополоненими - це ще один доказ цивілізованості Української держави навіть в умовах такої руйнівної війни. Вкотре у нас прекрасні новини. Ще 130 українських оборонців вдалося визволити з російського полону на Великдень", - зазначила Маляр.

За її словами, Україна з 24 лютого 2022 року вперше з початку війни, тобто з 2014, організувала процес обміну та поводження з військовополоненими у повній відповідності до норм міжнародного права.

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"Вперше цей процес став повністю офіційним та відкритим наскільки дозволяє безпека. Весною 2022 оперативно були прийняті всі необхідні закони, постанови, накази та запущений новий ефективний цивілізований державний механізм обміну та поводження з військовополоненими", - наголосила Маляр.

11 березня 2022 був створений Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими при ГУР МО. Штаб координує діяльність понад десяти державних інституцій, що беруть участь у процесах обміну та поводження з військовополоненими.

Створені умови для тримання військовополонених ворога з дотриманням всіх вимог Женевських конвенцій.

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Врегульовано логістику військовополоненого ворога від моменту затримання до доставки у табір. У цьому процесі беруть участь декілька силових відомств і ділянка відповідальності кожного закріплена нормативно.

"Тема обміну потребує тиші заради безпеки наших військових, які знаходяться у ворожих місцях несвободи. Тому сказати тут можна небагато. Втім, результати говорять самі за себе. Координаційний штаб ГУР МОУ у співпраці з Офісом Президента від початку повномасштабного вторгнення повернули в Україну 2235 осіб", - підкреслила Маляр.

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