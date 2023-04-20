Громади на Закарпатті закликають обладміністрацію підтримати розвиток туристичних курортів

Гірські громади закликають Закарпатську ОВА підтримати розвиток туристичних курортів області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Представники Ясінянської громади Рахівського району та Усть-Чорнянської громади Тячівського району Закарпаття звернулися до громадськості та влади із закликом про допомогу щодо підтримки їх у розвитку туризму. Створення курортних комплексів, докорінно змінить соціально-економічну ситуацію в депресивному гірському регіоні: започаткує нові робочі місця, розвине інфраструктуру, збільшить місцеві бюджети та надасть мешканцям можливість прибуткового підприємництва, зберігаючи довкілля. Таким чином, громади, користуючись досвідом гірських регіонів країн ЄС, розробили для цього містобудівну документацію, серед якої і детальний план туристично-рекреаційного комплексу з умовною назвою "Свидовець". Проте їхня реалізація вже п’ятий рік зусібіч блокується.

Регіон українських Карпат має обмежені можливості для виробництва: проблеми з розміщенням підприємств, логістикою та інфраструктурою. Тут практично відсутні родючі землі. Відповідно - немає особливого вибору роботи для людей; бюджети мізерні, слабо розвинені соціальна сфера, медицина, культура, освіта, погані дороги. 60% людей їздять на заробітки, а їх діти ростуть без батьківської опіки, часто розпадаються сім‘ї. Щоб докорінно змінити ситуацію на краще місцеві розробили курортні проєкти, проте стикаються з численними перепонами.

"2017 року розпорядженням Тячівської та Рахівської райдержадміністрацій затверджено Детальний план території туристично-рекреаційного комплексу з умовною назвою "Свидовець". Проте роками триває судова тяганина. Справа вдруге направлена до Верховного Суду. Суди підтверджують нашу правоту. Але окрема група людей, почасти не громадян України (представників ЄС, в яких успішно працюють великі гірськолижні курорти), намагаються заблокувати наш проєкт усіма способами. Складається враження, що їх деструктивна робота добре оплачується тими, хто очевидно хоче зберегти монополію на світовому ринку гірськолижного відпочинку", – йдеться в повідомленні громад.

Зазначається, що наразі проти створення курортів на Закарпатті розгорнута масштабна інформаційна кампанія, яка створює негативне тло з необґрунтованих звинувачень. Очолюють її цинічні підкуплені екологи.

"Щойно ми визначаємо місце, де хочемо розвивати туризм, відразу з’являється чергова ініціатива про створення ще одного "заповідника" саме в тих межах, що збігаються з запроєктованими територіями розвитку громад! Наші райони — уже "рекордсмени" Європи за кількістю заповідників. До прикладу, 23% території Рахівського району є заповідними (середній показник в Україні — 6,5%). Ми стаємо "резервацією", як колись окремі регіони "дикого Заходу", і скоро не зможемо нічого робити на своїй землі: ні випасати худобу, ні займатися збиральництвом чи вести полонинське господарство", - зазначають ініціатори проєкту.

Також у відповідь на звинувачення мешканці Ясінянської та Усть-Чорнянської громад наголошують:



- курортні комплекси почнуть будуватися тільки після громадського обговорення "Звітів з оцінки їх впливу на довкілля";

- інвесторів проєктів оберуть за результатами відкритого аукціону, у якому візьмуть участь усі охочі, після формування громадами землевпорядної документації;

- розвиток туристичної сфери не знищує карпатські ліси (згідно з проєктами під курорти буде вирубуватися всього 6% обсягів щорічних рубок лісозаготівельними підприємствами на проєктованій території: громади, на відміну від лісорубів, зацікавлені у збереженні довкілля).

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