Новини

Публічного доступу до пляжів Одеси цьогоріч знову не буде, - Братчук

1 54713
Публічного доступу до пляжів Одеси цьогоріч знову не буде, - Братчук
Цьогоріч курортного сезону не буде. Проводитимуться роботи з розмінування акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву речника Одеської ОВА Сергія Братчука в ефірі телеканалу "Київ". 

"Влучання в будівлі курортної сфери свідчать про те, що курортного сезону знову цьогоріч не буде. До настання нашої перемоги ми будемо говорити про розмінування акваторії Чорного моря. Публічного доступу до пляжів Одеси не буде", - наголосив Братчук

Речник ОВА зауважив, що влада надасть можливість людям відпочивати. І передовсім захисники мають отримати певний перелік послуг. Однак великих концертів не буде. 

Також читайте: Росіяни можуть готувати удари по Одесі "ближче до своїх сакральних дат", - ОК "Південь"

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Эх, а как все начиналось
  • Urs
    а надо было чёрные труселя надевать, данилов не подсказал вовремя.
  • Maks Im c4439b0c
    Да уж, было время. До 2014 по возможности всегда летом отдыхал в Крыму. А после 2014 уже нет желания.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини