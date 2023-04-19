У Росії чоловік, який повернувся з війни проти України, вбив дружину на очах у двох дітей, - росЗМІ

У російському Заволжі (Нижегородська область) чоловік убив дружину на очах у двох дітей. Відомо, що він повернувся з війни проти України.

Про це пише російське видання "Mk.ru", передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, діти віком 6 та 7 років стали свідками вбивства. Родичі від дітей відмовилися, і тепер їх відправлять до дитячого будинку.

"Нижний Новгород Онлайн" пише, що в момент розправи 17 квітня у квартирі перебували діти подружжя – хлопчики 6 та 7 років. Близькі та знайомі кажуть, що глава сім'ї був спокійною людиною, але іноді "любив випити".

При цьому, за словами знайомого, у товариша виникали проблеми і в сім'ї, і на роботі.

"Навіть коли він напивався, не було того, щоб агресія була. Лаявся він там із дружиною, але це, мені здається, у будь-якій родині. Дружина переважно кров йому пила. Постійно невдоволена ним була. У нього з роботою було тяжко. Він у аварії двічі був: були дві ноги зламані", - розповів він.

У регіональному Слідчому комітеті ситуацію наразі не коментують.

Telegram-канал "Мой Нижний Новгород" із посиланням на слова підписника пише, що "батько, повернувшись із СВО, вбив матір на очах своїх 2 дітей (6 та 7 років). Родичі від дітей відмовилися, їх відправлять до дитбудинку. Відмовилися вони й ховати маму. Вона лежала в морзі незібрана. Соцзахист надає матеріальну допомогу лише родичам. Соцзахист дає матеріалку лише родичам, а ми чужі люди. Ми всім класом збираємо кошти, щоб хоч би поховати її. Ховати теж будемо самі. По всій школі теж оголосили збирання коштів, але на похорон не вистачає. Діти у найсильнішому шоці від цього кошмару".

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