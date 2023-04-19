Росіяни обстріляли школу та медзаклад у селі Зміївка під Бериславом,- ОВА

Росіяни обстріляли школу та медзаклад у селі Зміївка під Бериславом. 18 квітня окупанти обстріляли школу та медзаклад.

Про це повідомили у Херсонській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора росіяни вдарили по селу Зміївка Бериславської громади. Ворог вкотре поцілив у будівлю місцевої школи, а також пошкодив приміщення медичної амбулаторії!", - йдеться в повідомленні.

В обласній адміністрації зазначили, що внаслідок обстрілу цивільні не постраждали.

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