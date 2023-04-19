Росіяни обстріляли школу та медзаклад у селі Зміївка під Бериславом,- ОВА
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Росіяни обстріляли школу та медзаклад у селі Зміївка під Бериславом. 18 квітня окупанти обстріляли школу та медзаклад.
Про це повідомили у Херсонській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Учора росіяни вдарили по селу Зміївка Бериславської громади. Ворог вкотре поцілив у будівлю місцевої школи, а також пошкодив приміщення медичної амбулаторії!", - йдеться в повідомленні.
В обласній адміністрації зазначили, що внаслідок обстрілу цивільні не постраждали.