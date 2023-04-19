Минає вже 6 місяців, як проти російського олігарха Фрідмана запровадили санкції в Україні, а його мільярдні активи досі не конфісковано, - Шабунін
Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
"Мільярдні активи російського олігарха Фрідмана в Україні досі НЕ конфісковано. При цьому сьогодні минає вже 6 місяців, як на Фрідмана наклали санкції в Україні. А санкційний механізм конфіскації, який допоміг розробити/імплементувати ЦПК, існує вже більше року. Але я обережний оптиміст і маю обгрунтоване припущення, що цю ситуацію буде виправлено", - зазначив він.
"Ми у ЦПК сподіваємося, що головною завадою лишається складна структура володіння цими активами. Ланцюжки офшорів у цій історії справді непрості. Тож вирішили дещо допомогти владі їх розплутати. До слова, окремі "супер реформатори" непублічно розповідають, що конфісковувати активи у Фрідмана не можна. Я зроблю публічним будь-який наступний такий дзвінок до мене", - підсумував він.