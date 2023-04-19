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До України прибули системи ЗРК Patriot від США та Нідерландів

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До України прибули системи ЗРК Patriot від США та Нідерландів
В Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Patriot від США, Нідерландів та Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

Як зазначив Павлюк, системи Patriot від США, Нідерландів та Німеччини дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет та БпЛА.

Павлюк подякував партнерам за суттєве підсилення протиповітряної оборони України.

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Напередодні Німеччина повідомила про відправлення в Україну ЗРК Patriot. Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що системи Patriot вже в Україні.

Першими про передання Україні системи Patriot оголосили США в грудні 2022 року в межах чергового пакету військової допомоги. Крім того, Нідерланди також анонсували поставку в Україну ЗРК Patriot та низки ракет.

Наприкінці березня українські військові завершили навчання на ЗРК Patriot у США – раніше, ніж очікувалось.

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Гарна новина...
  • Сергей Сергей b6462634
    Я б сказав: відмінна.
    Але зараз вилізуть усілякі ****** та почнуть шукати зраду.
  • Юрій Ан 612fed4e
    Я офуєваю сьогодні від сільських знавців!
    Ти радіус дії його знаєш?
    Нам і 50 штук мало буде.
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