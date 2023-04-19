Екснардеп Компартії Тищенко роздавав жителям Харківщини "агітки" на підтримку окупантів, - СБУ

Екснардеп 3-го скликання від Комуністичної партії після початку повномасштабного вторгнення він підтримав російських загарбників та вирішив допомагати їм у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Зловмисник власноруч роздавав проросійські агітаційні листівки мешканцям Харківського району та намагався переконати їх у "правильності" дій кремля.

Ініційована СБУ комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила незаконність дій ворожого агітатора", - йдеться в повідомленні.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України).

За даними прокуратури, він виготовляв агітаційні листівки на підтримку рф та роздруковував їх вдома на власному принтері. Після цього колишній нардеп розповсюджував їх по Харківському району серед місцевих мешканців.

Згідно із даними з відкритих джерел, йдеться про Павла Тищенка.

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