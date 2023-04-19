За співпрацю з окупантами судитимуть мешканця Херсону
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Під час тимчасової окупації міста чоловік пішов на співпрацю з ворогом та агітував місцевих отримувати паспорт РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.
Обвинувачений добровільно обійняв посаду так званого "заступника начальника підприємства – начальника відділу кадрового забезпечення" незаконно створеного окупантами органу - "государственного унитарного предприятия Херсонская железная дорога".
На псевдопосаді він займався пошуком однодумців для укомплектування штату підприємства, закликав місцевих підтримувати окупаційну владу та отримувати російські паспорти.
Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).