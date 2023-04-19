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Національне військове меморіальне кладовище буде розраховане на 50 тис. поховань, - Мінветеранів

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Національне військове меморіальне кладовище буде розраховане на 50 тис. поховань, - Мінветеранів
Проєкт Національного військового меморіального кладовища передбачає розміщення 50 тисяч поховань .

Про це повідомив Директор департаменту громадянської ідентичності та ветеранського розвитку Міністерства у справах ветеранів Максим Кушнір, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми розглядаємо варіант, що меморіальне кладовище буде для близько 50 тисяч поховань, не враховуючи колумбарію, оскільки в колумбарії можна здійснити більше поховань", - сказав чиновник.

Водночас Кушнір зауважив, що міністерство переглянуло близько десяти можливих ділянок цвинтарів і зупинилося на Биківнянських могилах. За його словами, основним орієнтиром для проєкту буде кладовище у Стокгольмі, оскільки "саме там близько 40 тис. поховань припадає на зону соснового бору".

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Як повідомлялося, у травні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, яким передбачається створення Національного військового меморіального кладовища. Закон передбачає розміщення меморіального архітектурного комплексу на спеціально відведеній земельній ділянці, включно з військовим кладовищем, музейним комплексом, ритуальною будівлею та спорудою для почесних поховань.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Вот она цена галочки в бюлетене в 2019 году...
  • arye z.
    В 1991...
    Щойно струсили комуняцький бруд з чобіт і негайно знову обрали комуніста.
    Ну і чого чекали?
  • Gal
    А в квітні 19-го хотіли, щоб весело і по-приколу... А це і є той самий прикол...
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