Рашисти знову вдарили авіабомбою по Оріхову, влучили у цивільний сектор, інформації про постраждалих не надходило, - ОВА
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Російські загарбники вдарили по цивільному сектору Оріхова на Запоріжжі.
Про це повідомив глава ОВА Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог здійснив чергову авіаційну атаку на Оріхів. Терористи знову вгатили бомбою по цивільному сектору: постраждали приватні будинки та майно. Фахівці вже працюють на місці влучання та ліквідовують наслідки. Інформації про постраждалих не надходило", - йдеться в повідомленні.