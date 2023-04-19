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У Бахмуті ще залишаються діти, - Верещук

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У Бахмуті ще залишаються діти, - Верещук
Віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що у Бахмуті ще залишаються діти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У Бахмуті ще залишаються (діти. - Ред.), але все важче і важче до них дістатися. Ви знаєте, що робить ворог", - зазначила вона.

Верещук заявила, що влада робить усе, щоб у прилеглих до міста селах також було якнайменше дітей, жінок та людей похилого віку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бахмут залишається епіцентром наступу РФ, Сили оборони завдають ворогу суттєвих втрат у динамічних боях, - Сирський

Топ коментарі

  • Urs
    давай шатлы в Бахмут.
  • Victor Frey a502d342
    нехай на парасольці полетить як Мері Попінс і забере всіх, і ще до кацапів нехай навідається та забере дітей що вивезли з Херсону та Мелітополя з Бердянськом, де ця сволота розмінувала шляхи щоб кацапи за півдня все окупували на Півдні
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Краще б вона на гілляці висіла!!!
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