У Бахмуті ще залишаються діти, - Верещук
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Віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що у Бахмуті ще залишаються діти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У Бахмуті ще залишаються (діти. - Ред.), але все важче і важче до них дістатися. Ви знаєте, що робить ворог", - зазначила вона.
Верещук заявила, що влада робить усе, щоб у прилеглих до міста селах також було якнайменше дітей, жінок та людей похилого віку.