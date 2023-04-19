Молдова оголошує співробітника посольства РФ персоною нон грата

Молдова викликала посла Росії, щоб оголосити співробітника посольства РФ персоною нон грата.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляє агенція Reuters.

Ім’я співробітника посольства не називають.

Як заявив речник уряду Молдови Даніель Воде, це рішення пов’язано з діями співробітників посольства щодо молдовських прикордонників, які цього тижня відмовили у в’їзді регіональному російському політику в аеропорту Кишинева.

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