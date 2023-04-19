Ціною високих втрат росіяни ведуть наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Відбито понад 40 атак, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 19 квітня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У вечірньому зведенні зазначається: "Російська федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.

Протягом доби противник завдав 3 ракетних та 37 авіаційних ударів, зокрема, застосував 12 БпЛА типу "Шахед-136". 10 з них були знищені нашими захисниками. Окрім того, ворог здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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Противник, ціною великих втрат, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, відбито понад 40 атак ворога. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Бояро-Лежачі, Іскрисківщина, Волфине, Катеринівка та Кіндратівка Сумської області, а також Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Петропавлівка, Караїчне, Землянки та Одрадне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районі південної околиці населеного пункту Кремінна. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Іванівка і Верхньокам’янське на Донеччині.

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На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії.

Тривають важкі бої за місто Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали Федорівка, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Костянтинівка, Дружківка, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба та Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Водяного та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Авдіївку, Нетайлове, Первомайське та Невельське.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог безуспішно намагався вести наступальні дій в районі Вугледара. Обстрілював Вугледар, Новоукраїнку та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. В той же час, протягом доби здійснив обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Бурлацьке, Малинівка, Залізничне, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Гаврилівка, Берислав, Веселе, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 18 квітня авіація та артилерія ЗСУ уразили 5 районів зосередження росіян, станцію РЕБ та ЗРК, - Генштаб

В населеному пункті Кабичівка Луганської області отримано розпорядження російської окупаційної так званої "влади" щодо розгортання на території сільського будинку культури військового шпиталю для окупантів на 40 ліжкомісць. До новоствореного медичного закладу загарбників до кінця тижня планується прибуття російських військових лікарів.

Противник продовжує використовувати цивільне населення тимчасово захоплених територій у власних цілях, прикриваючись "живим щитом". Так, в місті Скадовськ Херсонської області, станом на 18 квітня, російські окупанти почали змушувати всіх колаборантів та тих хто співпрацює з ними підписати зобов’язання щодо заборони виїзду за межі району.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника".

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