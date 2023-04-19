Папа Римський Франциск хоче скористатись візитом в Угорщину, щоб "сприяти миру" в Україні

Під час візиту до Угорщини наступного тижня Папа Римський Франциск буде зокрема закликати до миру в Україні.

Про це в середу заявив державний секретар Святого Престолу кардинал П’єтро Паролін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA.

Паролін зазначив, що поїздка Папи Римського до Угорщини планувалась задовго до подій в Україні та "не вписується безпосередньо в сьогоднішні поточні справи".

"Проте, я думаю, що Папа скористається цим візитом, як він завжди це робить, щоб побачити, чи є можливість зробити якісь кроки до миру, враховуючи позицію Угорщини в міжнародному співтоваристві", – пояснив держсекретар Ватикану.

Папа Франциск відвідає з 28 по 30 квітня столицю Угорщини Будапешт, де зустрінеться з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

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