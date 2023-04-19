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Президент Чехії Павел підтримав вступ України до НАТО після завершення війни

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Президент Чехії Павел підтримав вступ України до НАТО після завершення війни
Президент Чехії Петр Павел під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що підтримує вступ України до Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ceske Noviny.

Як зазначив Павел, союзники по НАТО мають підтримувати Україну в довгостроковій перспективі на шляху до припинення війни та післявоєнної реконструкції. Окрім цього Україна має стати членом НАТО.

"Я радий, що ми всі розуміємо, що немає іншого виходу, окрім як підтримати Україну. Альтернативою є успіх Росії, який означав би для нас набагато більше проблем і, можливо, навіть серйозніших, ніж ми маємо сьогодні", - заявив чеський президент.

Також читайте: Якщо Україна програє, Росія на цьому не зупиниться, - президент Чехії Павел

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Топ коментарі

  • Urs
    смотря что считать окончанием войны. А то можно оказаться в положении Японии.
  • Born 5ab2300a
    Ти абсолютно не розумієш статуту НАТО - це оборонний альянс , якщо почнеться двіж за Тайвань то США самі справляться
  • Evgeny N
    Тоді це буде "успіхом росії", як сказав Павел.
    Та й вихід на кордони 1991-го року буде лише частиною перемоги. Допоки московія існує в тому вигляді, який є зараз, спокою нам не буде і НАТО буде "тримати двері відчиненими", але дорогу до тих "діерей" постійно будуть подовжувати... Особливо з такою владою - друга Угорщина їм в ал'янсі не потрібна.
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