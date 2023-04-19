США готуються оголосити новий пакет військової допомоги Україні, - Білий дім

Адміністрація президента США Джо Байдена підготувала новий пакет військової допомоги для України і планує оголосити його в середу, 19 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявила під час пресбрифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Сьогодні адміністрація Байдена-Гарріс оголосить новий пакет підтримки у сфері безпеки для України в межах наших постійних зусиль, спрямованих на те, щоб допомогти Україні захиститися від жорстокого вторгнення РФ", - сказала представниця Білого дому.

Вона пнаголосила, що відповідні заяви будуть зроблені Державним департаментом США і Міністерством оборони. Пакет включатиме додаткові боєприпаси, ракети для систем HIMARS, протитанкове озброєння й іншу допомогу.

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"Сполучені Штати продовжать працювати з нашими союзниками й партнерами, щоби допомогти Україні захистити себе, захистити її демократію та захистити її народ", - підкреслила Жан-П’єр.