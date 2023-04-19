США оголосили про надання Україні боєприпасів на 325 млн дол.

США оголосили про надання Україні нового озброєння у рамках чергового пакету військової допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Президент США Джо Байден підписав меморандум про скорочення озброєнь, вартість яких сягає 325 мільйонів доларів. Зброю спрямують на допомогу Україні.

За даними Пентагону, до нового пакету військової допомоги Україні від США увійшли:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

ракети з оптичним наведенням (TOW);

системи протитанкової зброї AT-4;

протитанкові міни;

боєприпаси для розчищення перешкод;

понад 9 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

чотири машини матеріально-технічної підтримки;

високоточні авіаційні боєприпаси;

випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

обладнання для забезпечення безпеки портів;

запасні частини та інше польове обладнання.

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"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", - наголошують у Пентагоні.