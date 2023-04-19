Протягом дня російські війська обстріляли п’ять громад на Сумщині, - ОВА
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Протягом 19 квітня росіяни здійснили обстріли прикордонних громад – Юнаківської, Білопільської, Шалигинської, Новослобідської, Хотінської. Зафіксовано 52 прильоти з мінометів, артилерії, гранатометів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА.
Зазначається, що під обстріли потрапили:
- Юнаківська громада: росіяни били з артилерії – 7 прильотів із САУ.
- Білопільська громада: ворог здійснив гранатометний обстріл (АГС) – 20 прильотів. Також був обстріл з мінометів – 12 прильотів та артилерії – 1 приліт.
- Хотінська громада: по території громади здійснено мінометний обстріл – 2 прильоти.
- Шалигинська громада: по околиці одного із сіл здійснено мінометний обстріл – 5 прильотів.
- Новослобідська громада: 5 мін скинув ворог на територію громади.