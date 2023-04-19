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Спортсменів, які мешкають у Мелітополі та допомагають росіянам, позбавили звання "Майстер спорту України", - Федоров

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Спортсменів, які мешкають у Мелітополі та допомагають росіянам, позбавили звання "Майстер спорту України", - Федоров
Спортсменів, які мешкали у Мелітополі та пішли на співпрацю з росіянами, позбавили звання "Майстер спорту України". Це чекає й інших колаборантів.

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на його телеграм.

"Вже не майстер спорту України міжнародного класу Віктор Савченко. Титулований тренер з кікбоксингу з Мелітополя нині догоджає рашистам, тож, не має права навчати дисципліні наших дітей", - написав Федоров.

За його словами, звання "Майстер спорту України" також було позбавлено мелітопольців Андрія Рибницького (гандбол), Дмитра Хассая (бодибілдинг) та Дмитра Глека з Романом Дзюбою (обидва - паверліфтинг).

"Донедавна всі вони славилися своїми спортивними досягненнями. Нині - тим, що продались ворогу за рублі", - наголосив мер міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти роблять мелітопольців "іноземцями" в рідному місті і змушують брати паспорти РФ, - Федоров

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Топ коментарі

  • Bob Zi
    А Яник ще прокфесор?
    Баканов де?
  • Vlad Valex
    Куля в лоб, а не ця імітація
  • Юрій Нікітін
    Позбавлення волі
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