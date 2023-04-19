Розробляється новий спосіб верифікації військовополонених за допомогою інституту судових експертиз, - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів про впровадження додаткового способу верифікації українських військових, які перебувають у полоні. Для цього залучать фахівців Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Лубінець пояснив, що інститут робитиме експертизу на підставі фотографій від родичів полонених і даватиме результати.

"Якщо вона покаже, що це одна й та сама людина, то це буде підставою додатково верифікувати військового, який перебуває в полоні", - зазначив омбудсман.

Окрім підтвердження особи, експертиза може надавати висновки щодо моральних збитків громадян, які перебували в полоні.

За словами Лубінця, цю ідею вже підтримали в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс омбудсмена отримав десятки відео страт українських військових, - Лубінець