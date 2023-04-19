Ми задокументували понад 60 випадків зґвалтувань під час окупації Херсона, - генпрокурор Костін

У Херсонській області задокументували понад 60 випадків зґвалтувань, сексуальне насильство використовувалося як політична та воєнна тактика російських сил.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін під час звернення до Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США.

"У Херсоні, як і в інших містах, сексуальне насильство також використовувалося як політична та воєнна тактика російських сил. Це робилося для того, щоб принизити та зламати опір цивільного населення. Ми задокументували у регіоні понад 60 випадків зґвалтувань", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стали відомі імена військових РФ, які систематично ґвалтували жительку Київщини, погрожуючи зґвалтувати її малолітню доньку. ФОТО

Він повідомив, що триває розслідування за фактом насильницького позбавлення волі, постійного зґвалтування та приниження гідності жительки Херсонської області протягом 4-х місяців. Російський військовослужбовець проник до будинку потерпілої, перебував там тривалий час і разом зі зґвалтуванням погрожував фізичною розправою потерпілій та її 9-річному сину.

Також правоохоронці розслідують випадки зґвалтування неповнолітніх. В одному з сіл Херсонської області військовослужбовець-загарбник викрав неповнолітню з будинку в присутності матері та бабусі і зґвалтував її.

Також правоохоронці спостерігають тенденцію щодо зґвалтувань, катувань і сексуальних домагань саме щодо членів сімей військовослужбовців Збройних сил України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судитимуть військового РФ, який під час окупації Херсонщини ґвалтував жінку та залякував населення, - Офіс Генпрокурора

Він підкреслив, що одним із найжахливіших злочинів, які скоює росія, є примусове переміщення. "Ми щодня бачимо, що з частини Херсонської області, яка досі перебуває під російською окупацією, окупаційна адміністрація здійснює масове примусове переселення мешканців, у тому числі дітей, на інші тимчасово окуповані території або до російської федерації. Це є продовженням стратегії розділення українців, а особливо дітей, з їхніми батьками та сім'ями задля їхньої швидкої асиміляції в російське суспільство. росія навіть спростила процес надання громадянства примусово переміщеним дітям", - додав він.

Також читайте: Російські снайпери зґвалтували 4-річну дівчинку та її матір на очах у батька під час окупації Київщини, - Reuters