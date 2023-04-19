Путін збирається відродити в РФ піонерів

Президент Росії Володимир Путін запропонував назвати піонерами учасників державної організації дітей та молоді. Свою рекомендацію він висловив 19 квітня у розмові по відеозв’язку з віцепрем’єркою російського уряду Тетяною Голіковою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Організацію було створено торік у грудні. На з'їзді її назвали "Рух перших". За назву голосували кілька разів, але щоразу більшість підтримувала саме цей варіант; "піонери" тоді посіли лише четверте місце.

Голікова у своїй доповіді Путіну згадала "Рух перших". Путін запитав її: "Перші це що таке? Це піонери, так?". "По-старому можна сказати так", – погодилася Голікова.

"По-старому, по-новому - як було, так і є, від цього нікуди не подітися", – сказав Путін. Він зазначив, що слово "піонери" позбавлене ідеологічного забарвлення і закликав "подумати над цим". У відповідь на слова Голікової, що нову назву обрали делегати зʼїзду, Путін сказав, що треба "просто подумати і з хлопцями порадитися".

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Видання "Медуза" з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента РФ, стверджує, що раніше в Кремлі вирішили "не повʼязувати новий рух із минулим, із радянським". "Але президентові це минуле подобається, а іншої назви, що запамʼятовується, придумати так і не вдалося", – сказав один із співрозмовників видання. "Рух перших" – по суті, синонім руху піонерів, оскільки саме слово "піонер" запозичене російською мовою з англійської, де термін має кілька значень, у тому числі "першопрохідник" (американськими піонерами називали колоністів, які освоювали нові землі, що приєднувалися до США у XVIII–XIX століттях).

У липні 2022 року Державна дума Росії ухвалила законопроєкт про створення державної організації дітей та підлітків. Передбачається, що вона опікуватиметься вихованням молоді та сформує "ціннісні орієнтації" та світогляд на основі "традиційних російських духовних та моральних цінностей". Участь в організації, як стверджувалося, буде добровільною.