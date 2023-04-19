Спалахи над Києвом: на землю впав супутник NASA. Повітряну тривогу оголосили, аби уникнути травмувань людей, - Київська військова адміністрація
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У середу ввечері у Києві було видно, як впав космічний супутник NASA. У Київській військовій адміністрації повідомили, що українське ППО не працювало.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний телеграм-канал Київської обласної військової адміністрації.
""Близько 22:00 години 19 квітня у межах Києва у небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об’єкту. За попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. Аби уникнути жертв від падінь на землю уламків - була оголошена повітряна тривога. ППО не працювала.",- заявивив Сергій Попко, начальник КМВА.