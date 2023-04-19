Спалахи над Києвом: на землю впав супутник NASA. Повітряну тривогу оголосили, аби уникнути травмувань людей, - Київська військова адміністрація

У середу ввечері у Києві було видно, як впав космічний супутник NASA. У Київській військовій адміністрації повідомили, що українське ППО не працювало.