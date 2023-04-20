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Посольство України в Ізраїлі протестує проти чемпіонату із самбо, де виступають російські та білоруські спортсмени

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Посольство України в Ізраїлі протестує проти чемпіонату із самбо, де виступають російські та білоруські спортсмени
Посольство України в Ізраїлі висловило протест щодо проведення в місті Хайфа чемпіонату Європи з самбо за участю спортсменів з росії та Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці посольства України в Тель-Авіві.

Свій протест дипломатичне представництво адресувало міністерству культури і спорту та муніципалітету Хайфи.

У посольстві зазначили, що спонсором змагань виступила російська урядова організація, яку бойкотують західні країни.

"Росія використовує конкуренцію як ідеологічну зброю для поширення пропаганди та відбілювання своїх злочинів. [Це] є наругою над пам’яттю сотень тисяч громадян України, серед яких понад 220 українських спортсменів, які віддали життя в боротьбі за майбутнє демократичної європейської України", - заявили в посольстві.

Українська сторона закликала ізраїльтян скасувати та бойкотувати турнір.

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Топ коментарі

  • Женя-Женя
    евреи...до сих пор боятся русских обидеть....
  • Светлана Конь ec23328a
    євреї і московити робили геноцид українців під час радянської окупації. Тому євреї відчувають симпатію до нового геноциду українців.
  • Сашко Бабенко e87585fa
    євреї невдячні скоти.

    їх пустили в европейські організації бо вони слізно плакали як їм важко бо в азійських й середньосхідних асоціяціях з ними ніхто не хотів змагатися і їх засвистували араби.

    тепер вони оперилися, знахабніли та починають вказувати европейцям (а українці без сумніву европейці навідміну від ізраїльтян) що нам робити, як нам дихати та як нам жити.
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