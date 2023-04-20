Посольство України в Ізраїлі протестує проти чемпіонату із самбо, де виступають російські та білоруські спортсмени
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Посольство України в Ізраїлі висловило протест щодо проведення в місті Хайфа чемпіонату Європи з самбо за участю спортсменів з росії та Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці посольства України в Тель-Авіві.
Свій протест дипломатичне представництво адресувало міністерству культури і спорту та муніципалітету Хайфи.
У посольстві зазначили, що спонсором змагань виступила російська урядова організація, яку бойкотують західні країни.
"Росія використовує конкуренцію як ідеологічну зброю для поширення пропаганди та відбілювання своїх злочинів. [Це] є наругою над пам’яттю сотень тисяч громадян України, серед яких понад 220 українських спортсменів, які віддали життя в боротьбі за майбутнє демократичної європейської України", - заявили в посольстві.
Українська сторона закликала ізраїльтян скасувати та бойкотувати турнір.