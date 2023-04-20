Новини

Спалахи над Києвом пов’язані із падінням супутника/метеорита (уточнюється), - Повітряні сили ЗСУ

13 39256
Спалахи над Києвом пов’язані із падінням супутника/метеорита (уточнюється), - Повітряні сили ЗСУ
За попередньою інформацією спалахи над містом Київ близько 22.30 пов’язані із падінням супутника/метеорита (уточнюється).

Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На даний час загрози застосування противником засобів повітряного нападу на цьому напрямку немає", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що інтенсивна бойова робота Повітряних Сил по БпЛА "Shahed-136/131" триває на південно-східному напрямку у зоні відповідальності повітряного командування "Схід". Збито близько десяти "шахедів". 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київські телеграм-канали публікують відео падіння невідомого об’єкта і момент спалаху. ВIДЕО

Спалахи над Києвом пов’язані із падінням супутника/метеорита (уточнюється), - Повітряні сили ЗСУ 01

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Роман Шишацький
  • Urs
    Расходимся.
    Посольство США предупредило командование Воздушных Сил ВСУ, что спутник сгорит в атмосфере, не долетев до поверхности Земли, что бы ПВО ненароком не расходовало дорогие американские ракеты.
  • Алекс Мышкевич
    кароче, Київська військова адміністрація своє попереднє повідомлення одміняє:

Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини