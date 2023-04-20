Ми отримаємо більш потужні системи ППО, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський упевнений у отриманні у майбутньому потужніших систем ППО.

"Системи ППО та інша зброя для захисту неба вже зараз у нас, Україна, дуже серйозні. Але мають бути – і, певен, будуть – потужніші", - сказав він у відеозверненні у середу, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую всім, хто своєю точністю та швидкістю забезпечує ефективність тієї зброї, яка з'явилася у нашої держави!", - зазначив він.

"Протягом доби наші воїни захищали небо Дніпропетровщини, Києва, області, інших міст, інших наших регіонів", - зазначив він.

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