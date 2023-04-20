Авіація та артилерія ЗСУ протягом 19 квітня уразили 9 районів зосередження окупантів та 2 склади боєприпасів, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 19 квітня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У поввідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони України за добу завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника".