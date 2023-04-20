На Волині реалізують кілька інфраструктурних проєктів, які посилять регіон, - Зеленський

У ході поїздки на Волинь президент України Володимир Зеленський обговорив інфраструктурні проєкти, які посилять область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент зазначив у відеозверненні у середу.

"На Волині провів широку нараду з керівниками регіону, місцевими правоохоронцями, військовими, усіма, хто відповідає за безпеку та соціальне становище області. Домовилися про кілька інфраструктурних проектів, які посилять Волинь – це важливо – і дадуть змогу гарантувати довгострокові робочі місця та економічне зростання. Впевнений, все це ми обов'язково реалізуємо. Дуже скоро", - сказав він.

"Сьогодні був на Волині, у наших прикордонників, на кордоні, зокрема з Білоруссю. Облаштування кордону, захист, розвиток прикордонної території – багато питань. Волинь демонструє справжню фортецю, і це відчувається у тому, як регіон посилює безпеку всієї держави", - сказав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідав Волинь: провів нараду щодо облаштування та охорони кордону. ВIДЕО