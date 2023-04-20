ФСБ РФ проводить масштабну інспекцію внутрішніх органів безпеки, щоб усунути "неугодних" Кремлю чиновників, - ISW

Американські експерти припускають, що в Росії проводять чистку апарату внутрішньої безпеки, щоб усунути "неугодних" Кремлю чиновників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ), схоже, проводить широкомасштабну інспекцію внутрішніх органів безпеки.

Це відбувається нібито через "витік даних російських спецслужб на прохання громадян України".

Повідомлення про рейди ФСБ і МВС у відділеннях поліції Москви відбуваються на тлі серії арештів і звільнень високопоставлених членів керівництва Росгвардії.

Аналітики зазначають: Кремль може підштовхувати до таких арештів і розслідувань, щоб проінспектувати апарат внутрішньої безпеки з метою усунення чиновників, які вийшли з-під контролю Кремля, і подальшої консолідації контролю над органами внутрішньої безпеки.

Також читайте: Поїздка Путіна на окуповані території мала на меті публічно визначити потенційних винних напередодні контрнаступу ЗСУ, - ISW