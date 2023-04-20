NASA про спалахи над Києвом: Це був не супутник

У NASA спростували припущення, що спалахи над Києвом могли бути спричинені падінням з орбіти супутника RHESSI. Адже він у цей час перебував на орбіті.

Про це заявив представник офісу комунікацій NASA Роб Маргетта, повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на ВВС.

За його словами, в момент, коли у Києві спостерігався спалах, супутник перебував на орбіті. Він знаходиться там і зараз - NASA і міністерство оборони США продовжують його відстежувати - і має впасти пізніше.

Супутник RHESSI запустили на орбіту Землі в 2002 році й списали у 2018.

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Нагадаємо, ввечері 19 квітня в небі над Києвом під час повітряної тривоги помітили яскравий спалах.

У соцмережах почали публікувати його відео та висловлювати припущення про те, що це могло бути.

Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що спалах спричинений падінням на землю космічного супутника NASA. Повітряну тривогу, за його словами, оголошували, щоб уберегти людей від уламків.

Цю версію підтвердили і в Повітряних силах - щоправда, зазначивши, що інформація ще уточнюється, і це може бути не супутник, а метеорит.