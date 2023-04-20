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Зеленський сьогодні виступить перед Конгресом Мексики, - Reuters

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Зеленський сьогодні виступить перед Конгресом Мексики, - Reuters
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 20 квітня, має виступити перед Конгресом Мексики через відеозв’язок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на два мексиканські джерела.

Як зазначається, звернення Зеленського до нижньої палати Конгресу відбудеться на запрошення групи дружби Конгресу між Мексикою та Україною.

Видання пише, що уряд Мексики заявив про бажання зберігати нейтралітет щодо війни Росії в Україні, але деякі прихильники України критикують лівого президента країни Андреса Мануеля Лопеса Обрадора за те, що він ставить під сумнів доцільність постачання європейської зброї до Києва.

Однак Мексика голосувала разом зі США та іншими західними державами за низку важливих резолюцій ООН.

Також читайте: Мексика могла б відійти від нейтралітету і надати Україні гуманітарну, медичну та економічну підтримку, - заступник голови МЗС Мельник

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    І що? Буде просить щоб підвезли "чіканос" для відбудови України? Бо у нього тільки одне залишилося - клянчить допомогу Бо перед тим як впаде Україна - його встигнуть придушить на Банковій І перемоги України він теж боїться - бо з перемогою підніметься ГОЛОВНЕ питання - "Хто винен в тому що сталося?!!!" І він вже не відвертиться від відповіді!
  • Яр Холодний
    Деякі до цих пір цього не визнають - теліпають, що "Порох сдал-бы Украину за три дня! А Зеленский - "мужик со стальными яйцами и держится! " Питаю: "Чому ж Порох не "здав Україну " за свої п"ять років президентства?" Тут же тікають або починають матюкаться!
  • Анатолий К 65c6a92d
    Буде розповідати, як бездарно витратити всі гпроші на "Велике крадівнийство", а потім бігати по всьому світу і просити озброєння.
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