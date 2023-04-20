Окупанти планують перемістити 400 строковиків на оборонні позиції в Криму, - Генштаб

Росіяни мають намір перемістити з Ізюмівки на оборонні позиції у Володимирівку у Криму 400 військовослужбовців строкової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"В населеному пункті Ізюмівка на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим близько 400 військовослужбовців строкової служби російських окупаційних військ, які розквартировані на базі відпочинку "Долина Скіфів", плануються до переміщення на оборонні позиції в районі населеного пункту Володимирівка Автономної Республіки Крим", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ЗСУ відбили понад 55 атак ворога на 5 напрямках, - Генштаб