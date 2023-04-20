Вночі над Дніпропетровщиною знищено 6 ударних БПЛА, - ОВА
1 5831
Сьогодні вночi українські захисники приземлили 6 ударних БПЛА, які ворог спрямував на Дніпропетровщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Дніпропетровської ОВА.
"Цiєї ночi вiйськовi з повiтряного командування "Схiд" та ППО тероборони приземлили 6 ударних БПЛА, що ворог спрямував на Дніпропетровщину. Ймовiрно, над областю збили "Шахеди"", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що окрiм атаки дронами, обстрiлiв регiону не зафiксовано.