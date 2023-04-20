Вночі над Дніпропетровщиною знищено 6 ударних БПЛА, - ОВА

Сьогодні вночi українські захисники приземлили 6 ударних БПЛА, які ворог спрямував на Дніпропетровщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Дніпропетровської ОВА.

"Цiєї ночi вiйськовi з повiтряного командування "Схiд" та ППО тероборони приземлили 6 ударних БПЛА, що ворог спрямував на Дніпропетровщину. Ймовiрно, над областю збили "Шахеди"", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що окрiм атаки дронами, обстрiлiв регiону не зафiксовано.

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