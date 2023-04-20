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Російські "добровольці", які воюють на Донеччині, мають низький рівень морально-психологічного стану, - Генштаб

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Російські "добровольці", які воюють на Донеччині, мають низький рівень морально-психологічного стану, - Генштаб
Російські військовослужбовці з "добровольчого" формування "Невський", які беруть участь у бойових діях на Донеччині, мають низький рівень морально-психологічного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"В підрозділах російського "добровольчого" формування "Невський", які беруть участь у бойових діях на Донеччині, російські військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану. Встановлено, що основними чинниками цього є великі втрати в живій силі під час ведення бойових дій, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами, невизначеність з термінами поповнення особового складу підрозділів, що зазнали бойових втрат. Збільшується кількість бажаючих залишити свої підрозділи та вибути з районів ведення бойових дій до російської федерації", - йдеться в повідомленні Генштабу.

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Топ коментарі

  • Серая Лиса
    І шо?? Все одно із цим "низьким рівнем морально-психологічного стану" лізуть вбивати українців як скажені пацюки.
  • Прощай немытая раССея
    Але їх теж потрібно вбивати, але цієї худоби дуже багато і потрібно витрачати немало ресурсів для ВСУ, щоб це зробити...
  • Qq Qqq f1a4586b
    То тому, що майже нема шансів привезти самці пральну машину, бо арта рівняє міста. Да і лади закінчуються ...
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