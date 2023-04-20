Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 184 420 осіб (+670 за добу), 3667 танків, 2825 артсистем, 7120 броньованих машин

Станом на ранок 20 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 184 420 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 184 420 (+670) осіб ліквідовано,

танків - 3667 (+2) од,

бойових броньованих машин - 7120 (+10) од,

артилерійських систем - 2825 (+6) од,

РСЗВ - 539 (+1) од,

засоби ППО - 285 (+0) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 293 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2386 (+10),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5707 (+15) од,

спеціальна техніка 332 (+2).

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"Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.