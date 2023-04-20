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Росіяни на окупованих територіях до шкільної програми з історії включили розділ про "СВО", - Центр національного спротиву

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Росіяни на окупованих територіях до шкільної програми з історії включили розділ про "СВО", - Центр національного спротиву
На тимчасово окупованих територіях росіяни в уроки історії включили розділ про так звану "спеціальну військову операцію".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"В школах на тимчасово окупованих територіях росіяни активно промивають мізки українським дітям щодо свого вторгнення.

Якщо спочатку це відбувалось в межах "розмов про важливе" – на спеціальному уроці пропаганди, який проводиться раз в тиждень й обов’язковий для відвідування, то зараз ворог включив розділ про "сво" у програму з історії.

Також окупанти з наступного року планують ввести обов’язкову військову підготовку для учнів старших класів, аби підготувати їх до призову в армію ворога. Водночас продовжуються створюватись осередки мілітаристичних угруповань "юнармії", які діють при школах", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС зауважили, що "політика промивання мізків дітям на ТОТ є ознакою геноциду, адже вона спрямована на зміну самоідентифікації цілого покоління".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни планують створити 200 пропагандистських осередків в школах окупованої частини Донбасу

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Топ коментарі

  • Alex Sav 8157c114
    і про куліковску,, про битву олександра невского теж
  • Герхард
    Нова казка "про гєроіческую оборону" та "вєроломних врагов".

    Цікаво, в їх історії буде місце черговій "героїчній обороні" міста руських топляков?
  • Muron
    "сім'я - ячейка обчества" писали камуністи.
    а совдепівська школа, як і "руzzкая" - то така собі фуйня на палочці. Якщо в сімі дитині мізги вправлять в потрібному напрямку, то все буде гаразд, а сім'ї колаборантів, це окреме питання
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