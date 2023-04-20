Росіяни на окупованих територіях до шкільної програми з історії включили розділ про "СВО", - Центр національного спротиву
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"В школах на тимчасово окупованих територіях росіяни активно промивають мізки українським дітям щодо свого вторгнення.
Якщо спочатку це відбувалось в межах "розмов про важливе" – на спеціальному уроці пропаганди, який проводиться раз в тиждень й обов’язковий для відвідування, то зараз ворог включив розділ про "сво" у програму з історії.
Також окупанти з наступного року планують ввести обов’язкову військову підготовку для учнів старших класів, аби підготувати їх до призову в армію ворога. Водночас продовжуються створюватись осередки мілітаристичних угруповань "юнармії", які діють при школах", - йдеться в повідомленні.
У ЦНС зауважили, що "політика промивання мізків дітям на ТОТ є ознакою геноциду, адже вона спрямована на зміну самоідентифікації цілого покоління".