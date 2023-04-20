Росіяни на окупованих територіях до шкільної програми з історії включили розділ про "СВО", - Центр національного спротиву

На тимчасово окупованих територіях росіяни в уроки історії включили розділ про так звану "спеціальну військову операцію".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"В школах на тимчасово окупованих територіях росіяни активно промивають мізки українським дітям щодо свого вторгнення.

Якщо спочатку це відбувалось в межах "розмов про важливе" – на спеціальному уроці пропаганди, який проводиться раз в тиждень й обов’язковий для відвідування, то зараз ворог включив розділ про "сво" у програму з історії.

Також окупанти з наступного року планують ввести обов’язкову військову підготовку для учнів старших класів, аби підготувати їх до призову в армію ворога. Водночас продовжуються створюватись осередки мілітаристичних угруповань "юнармії", які діють при школах", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС зауважили, що "політика промивання мізків дітям на ТОТ є ознакою геноциду, адже вона спрямована на зміну самоідентифікації цілого покоління".

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