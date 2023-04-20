Візит до Китаю моментами був "більш ніж шокуючим". Пекін перетворюється на нашого суперника, - Бербок
Про це глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила під час виступу перед німецьким парламентом по поверненні з Пекіна, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
За словами Бербок, деякі моменти її поїздки були "дійсно шокуючими". Вона не уточнила, що саме має на увазі. Але зауважила, що Китай стає все більш репресивним у своїй внутрішній політиці і агресивним - у зовнішній.
За її словами, Китай є для Німеччини партнером, конкурентом і системним суперником. Але саме останню роль він перебирає на себе все більше й більше.
Бербок додала, що Китай - найбільший торгівельний партнер Німеччини. Але це ще не означає, що він є найбільш важливим.
Бербок відвідала Пекін минулого тижня. Її метою було попередити тамтешню владу, що будь-які спроби контролювати Тайвань є неприйнятним. В Пекіні відповіли, що Китай і Німеччина один для одного - партнери, а не радники. І запропонували Берліну підтримати "реінтеграцію" Тайваню.