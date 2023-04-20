Росія створила на окупованій території України нову групу військ, - британська розвідка
Про це йдеться у звіті британської розвідки, який опублікований у Twitter міністерства оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що це одна з перших згадок про існування Дніпровської групи військ (ДГВ). Росія використовує термін "група військ" у специфічному значенні, вказуючи на велике, спеціально організоване оперативне формування.
За даними британської розвідки, на початку вторгнення російські сили були організовані до груп військ, кожна з яких була пов'язана зі своїм військовим округом у Росії, наприклад, Західна та Центральна групи військ.
"Існування явно нового ДГВ передбачає, що початкова організація сил змінилася, ймовірно, через великі втрати. Місія ДГВ, ймовірно, буде обороняти південний сектор окупованої зони, і особливо південно-західний фланг, який зараз зафіксований по лінії Дніпра", - зазначають у міноборони Британії.