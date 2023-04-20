Росія створила на окупованій території України нову групу військ, - британська розвідка

18 квітня 2023 року Кремль опублікував пресреліз про візит диктора Путіна на окупований Росією південь України. У повідомленні йдеться, що президент відвідав "Дніпровську групу військ".

Про це йдеться у звіті британської розвідки, який опублікований у Twitter міністерства оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це одна з перших згадок про існування Дніпровської групи військ (ДГВ). Росія використовує термін "група військ" у специфічному значенні, вказуючи на велике, спеціально організоване оперативне формування.

За даними британської розвідки, на початку вторгнення російські сили були організовані до груп військ, кожна з яких була пов'язана зі своїм військовим округом у Росії, наприклад, Західна та Центральна групи військ.

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"Існування явно нового ДГВ передбачає, що початкова організація сил змінилася, ймовірно, через великі втрати. Місія ДГВ, ймовірно, буде обороняти південний сектор окупованої зони, і особливо південно-західний фланг, який зараз зафіксований по лінії Дніпра", - зазначають у міноборони Британії.