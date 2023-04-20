В аеропорту Пскова виявили квадрокоптер з камерою, - Baza

На стоянці для літаків в аеропорту Пскова виявлено безпілотник з камерою.

Про це пише Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

"Квадрокоптер розміром 30х30 сантиметрів знайдено вранці 19 квітня місцевими прибиральниками. На місце були одразу викликані співробітники спецслужб та вибухотехніки. Жодних вибухових речовин не виявлено. Після перегляду камер спостереження з’ясувалося, що цей безпілотник літав над аеропортом ще ввечері 18 квітня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі БПЛА відправили на експертизу, оскільки там можуть залишитися сліди ДНК осіб, які його запускали.Після цього з камери безпілотника вилучатимуть відеозаписи.

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