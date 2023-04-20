Партія Орбана відмовилася підтримати арешт Путіна

Угорська партія влади "Фідес" провалила проєкт резолюції, яка б закликала арештувати президента Росії Володимира Путіна в межах ордеру, виданого Міжнародним кримінальним судом (МКС).

Про це повідомила Агнес Вадаї - заступниця голови партії "Демократична коаліція", яка ініціювала резолюцію, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За словами Вадаї, угорський уряд раніше казав, що не зможе арештувати Путіна, бо хоч і ратифікував Римський статут МКС, але не впровадив його в національне законодавство. Але саме цю пропозицію і відхилила партія "Фідес".

"Цілком очевидно, що Віктор Орбан служить Володимиру Путіну і не дозволить заарештувати російського президента, якщо той приїде до Угорщини. Він служить Путіну, купуючи у нього російський газ за дуже високою ціною", - наголосила політикиня.

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Вадаї додала, що "Орбана цікавить Путін і прибуток", а не доля українських дітей, викрадених Росією - і саме тому в парламентському комітеті у закордонних справах "Фідес", хоча і говорив про мир, відхилив резолюцію.